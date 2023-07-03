Çorum'da kavgada silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan Ahmet Efe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yavu köyünde dün, husumetli oldukları öğrenilen M.Z tarafından silahla yaralanan Ahmet Efe (48), kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan M.Z. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.
Olayın geçmişi
Yavu köyünde dün, Ahmet Efe (48) ile önceden husumetli oldukları öğrenilen M.Z. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda, tüfekle ateş ederek Efe'yi yaralayan M.Z. olay yerinden kaçmıştı.
Sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.