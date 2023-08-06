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Çorum'da kavgada 4 kişi silahla yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı

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Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay sonrası bir kişi gözaltına alındı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla vurularak yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 1. Sokak'ta Y.D. (15), B.K. (18), M.D.D. (17) ve İ.D. (17) ile F.İ. (17) ve Y.T. (17) arasında kavga çıktı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan Y.D, B.K, M.D.D. ve İ.D, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelilerden Y.T, polis ekiplerince gözaltına alındı, F.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Yenidoğan Çorum Güncel Haberler

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