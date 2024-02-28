Çorum'da kavga sırasında havaya ateş eden kişi gözaltına alındı
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde D.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce D.B. tabancayla havaya ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, D.B'yi gözaltına aldı.
??????? Çorum'da kavga sırasında havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde D.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.B, tabancayla havaya ateş etti.
Silah sesini duyarak olay yerine gelen polis ekipleri, D.B'yi gözaltına aldı.