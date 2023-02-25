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Çorum'da kavga edenleri ayırmaya çalışan lokanta sahibi ve oğlu silahla yaralandı

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Çorum'da kavga edenleri ayırmaya çalışan lokanta sahibi ve oğlu silahla yaralandı

Çorum'da bir lokantada kavga eden aşçı ile müşteriyi ayırmaya çalışan lokanta sahibi ve oğlu silahla vurularak yaralandı.

Çorum'da bir lokantada kavga eden aşçı ile müşteriyi ayırmaya çalışan lokanta sahibi ve oğlu silahla vurularak yaralandı.

Kargı ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada, aşçı ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında araya giren lokanta sahibi H.G. (58) ile oğlu M.G. (35), müşteri tarafından silahla vuruldu.

Saldırgan, daha sonra iş yerini de kurşunlayarak olay yerinde uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kargı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı baba ve oğlu, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

???????Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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