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Çorum'da kavga eden yabancı uyruklu iki kardeşten biri bıçakla yaralandı

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Çorum'da Suriye uyruklu iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın sonucunda bir kardeş bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, diğer kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da kavga eden yabancı uyruklu iki kardeşten biri bıçakla yaralandı.

Suriye uyruklu Ş.K. (17) ile kardeşi Y.K. (14) arasında Üçtutlar Mahallesi Muratevler 18. Sokak'taki ikametlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, ağabeyini bıçakla yaraladı.

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ş.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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