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Çorum'da Kavga: Bıçak ve Sopa Kullanıldı, 2 Kişi Yaralandı

Çorum'da Kavga: Bıçak ve Sopa Kullanıldı, 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da husumetli oldukları iddia edilen Y.D. ve A.E. arasında akaryakıt istasyonunda çıkan tartışma bıçak ve sopa kullanılarak kavgaya dönüştü. İki kişi de yaralandı.

Çorum'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de sopayla darp sonucu yaralandı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen Y.D. ve A.E, Ulukavak Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda tartıştı.

Büyüyüp kavgaya dönüşen tartışmada Y.D. bıçakla elinden, A.E. ise sopayla darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kavga, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

kavga Çorum Güncel Haberler

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