Çorum'da Kavga: 2 Bıçakla Yaralandı

Çorum'da Kavga: 2 Bıçakla Yaralandı
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Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

??????? Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Hasan K. (39) ile arkadaşı İbrahim Ç. (32), Celilkırı köyü yolunda bulunan açık alanda önceden husumetli oldukları Metehan Y. (17), Mert S. (17) ve Okan K. (17) ile karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K. ve İbrahim Ç. vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar, tedavi altına alındı.???????

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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