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Çorum'da Kavga: 1 Kişi Silahla Yaralandı

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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde Murat K. ve Tolgahan A. arasında çıkan kavgada, Murat K. tüfekle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Murat K. ve Tolgahan A. arasında Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 58. Sokak'ta Tolgahan A'ya ait park halindeki servis minibüsünde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Murat K, tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Murat K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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