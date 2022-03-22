Kasksız motosiklet sürücüleri drone ile tespit edildi

Çorum'da kask takmadığı drone ile tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eşrefhoca Caddesi'nde trafik denetimi yaptı.

Sürücülerde yakalanma riski duygusunu oluşturmak amacıyla drone desteğiyle yapılan denetimde araç ve sürücüler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

Uygulama noktası çevresinde kural ihlali yapan sürücüler de drone ile tespit edildi.

Trafikte kask takmadan seyrettiği belirlenen 2 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce 152 araç denetlenirken, aracının trafik sigortası olmayan 3 sürücü ile sürücü belgesi bulunmayan 2 kişiye de para cezası verildi.