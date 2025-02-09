Çorum'da Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

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Çorum'da etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 50 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı. Özellikle Alaca ilçesinin yüksek kesimlerinde kapanan köy yolları için ekipler, greyder ve kepçelerle temizlik çalışmaları yürütüyor.

Çorum'da etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 50 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Kentte 7 Şubat'ta başlayan kar yağışı, özellikle kırsal kesimlerde aralıklarla devam etti.

Alaca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Yağışla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına başladı.

Greyder, kar bıçaklı kamyon ve kepçeyle yürütülen çalışmalar neticesinde, kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan yaklaşık 50 köy yolunda temizlik çalışması yürütüldü.

Kar yağışının hafta içi devam etmesi beklenen kentte İl Özel İdaresince gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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