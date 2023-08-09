Çorum'da kardeşlerin kullandığı otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki kardeşin kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki kardeşin kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
İbrahim Ö. yönetimindeki 16 AC 3697 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Duyan Sitesi önünde kardeşi Recep Ö.'nün kullandığı 16 AVY 907 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri araçta sıkışanları sıkıştıkları yerden kurtardı.
Kazada otomobillerdeki Gülperi S. (69), Fatma Ö.(51), Nurcan Ö.(47), Barış Ö.(24) ve Arda Ö. (17) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Gülperi S. ve Nurcan Ö. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.