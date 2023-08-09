Çorum'da kardeşlerin kullandığı otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki kardeşin kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.