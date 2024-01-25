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Çorum'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

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Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi 16 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi 16 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selahattin D. (71) ve Satı Ö. (67), 9 Ocak'ta rahatsızlanması üzerine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Selahattin D. ve Satı Ö. tedavi altına alındı.

Satı Ö, tedavisinin 16. gününde yaşamını yitirdi. Cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Selahattin D'nin ise daha önce sağlığına kavuşarak taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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