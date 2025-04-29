Çorum'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

Çorum'da karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Neriman B. (61) ve eşi Salih B. (67), Buharaevler Mahallesi Buharaevler 6. Cadde'de bulunan evlerinde rahatsızlandılar.

Baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran karı koca karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve doğal gaz arıza ekipleri sevk edildi.

Dairede yapılan incelemede herhangi bir gaz sızıntısının olmadığı, çiftin rüzgar nedeni ile kombi bacasından çıkan karbonmonoksit gazının geri tepmesi sonucu zehirlenmiş olabilecekleri belirlendi.