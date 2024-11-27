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Çorum'da Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Kayak Pistinde Eğlendi

Çorum'da Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Kayak Pistinde Eğlendi
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Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar, kayak pistine dönen tepede kızak ve tepsiyle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrası tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar doyasıya eğlendi.

Hafta sonu yağan kar sonrası çocuklar kızak, plastik bidon, sini ve tepsilerle Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde bulunan tepede toplandı.

Okul çıkışı kaymak için tepeye gelen çocuklar, "Çorum kayak pisti" diye adlandırdıkları tepede ayaza rağmen eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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