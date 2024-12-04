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Çorum'da Kar Yağışı Sonrası Beyaz Bir Manzara Ortaya Çıktı

Çorum'da Kar Yağışı Sonrası Beyaz Bir Manzara Ortaya Çıktı
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Çorum'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları başlattı. Karayolları ve polis, Samsun-Ankara kara yolunda tedbirler aldı. Karla kaplanan parklar, görsel bir güzellik sundu.

Çorum, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sabah başlayan ve şiddetini artıran yağışın ardından belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Karayolları ve polis ekipleri de Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı. Yolun bazı bölümlerinde ise sis etkili oldu.

Öte yandan, karla kaplanan parklar güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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