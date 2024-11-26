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Çorum'da Kar Yağışı Şiddetlendi, Karla Mücadele Başladı
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Çorum'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak kenti beyaz örtüyle kapladı. Belediye ve emniyet ekipleri karla mücadele ve yol güvenliği için tedbirler aldı.

Çorum'da gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle kentin büyük bölümü beyaz örtüye büründü.

Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı.

Yolun bazı bölümlerinde ise sis de etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyrettiği kentte kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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