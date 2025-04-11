Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler

Çorum'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da etkili olan kar yağışı il merkezi ve çevresindeki ilçeleri beyaz bir örtüyle kapladı. Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen kar yağışı, vatandaşlar tarafından keyifle karşılandı. Öğrenciler de kışın tadını çıkarıyor.

Çorum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

ÇORUM - Çorum'da il merkezi başta olmak üzere kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Çorum'da soğuk hava dalgasının ile birlikte kar yağışı etlili oldu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı il merkezi ve birçok ilçeyi etkisi altına aldı. Soğuk havanın etkili olmasına rağmen kar yağışının tadını sokaklara çıkan vatandaşlar çıkardı. Kar yağışı ile birlikte kentin tarihi yapıları da ayrı bir güzelliğe büründü.

"Umarım daha çok kar yağar"

Üniversite öğrencisi İbrahim Fırat, "Üç senedir Çorum'da Mekatronik mühendisliği okuyorum. Aslen Ankaralıyım, Beypazarı'nda yaşıyorum. Beypazarı, Çorum'a göre genellikle daha sıcak; Çorum ise biraz soğuk. Normalde nisan ayında buralarda kar yağdığını görmezdik, hava günlük güneşlik olurdu. Ancak bu sene garip bir şekilde kar yağmaya başladı. Yine de eğlenceli ve güzel vakitler geçiriyoruz. Beypazarı'nda bu aylarda hava genellikle yağmurlu olurken, Çorum'da kar yağıyor ve bu duruma henüz alışamadık. Son bir haftadır, havaların soğuk olması ve aralıklarla kar yağması eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışı eğitimi aksatsa da arkadaşlarımızla dışarı çıktığımızda kartopu oynayarak eğlenebiliyoruz. Karın ve yağmurun yağmasıyla tarlalar ve ağaçlar sulanıyor. Umarım daha çok kar yağar. Buradan yolculuk yapacak olan abilerime ve ablalarıma da dikkatli araba kullanmalarını, yolculukta temkinli olmalarını tavsiye ederim" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.