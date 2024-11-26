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Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Tedbirleri Alındı

Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Tedbirleri Alındı
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Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kısmında etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbirlerin alınmasına yol açtı. Ekipler, yolu açık tutmak için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

Çorum'da gece saatlerinde başlayan yağış, sabah şiddetini artırdı.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar yağışının yanı sıra yer yer sis de görülüyor.

Trafik yoğunluğunun azaldığı yolda İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Şube Müdürlüğünce tedbir alındı.

İş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için çaba sarf ediyor.

Polis ekipleri, güzergah boyunca aldığı önlemlerle ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Yolun Sıklık Boğazı mevkisi, dronla da görüntülendi.

Yol kenarındaki karla kaplanan çam ormanı güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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