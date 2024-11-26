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Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

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Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik, taşımalı eğitim ile okula giden öğrencilere bugün eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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