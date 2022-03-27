Çorum'da kap krizi geçiren 26 yaşındaki astsubay vefat etti - Haberler

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Çorum'da kap krizi geçiren 26 yaşındaki astsubay vefat etti

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da kap krizi geçiren 26 yaşındaki astsubay vefat etti

Çorum'da kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer (26) yaşamını yitirdi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer (26) yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İskilip İlçe Komutanlığında görev yapan Köçer, bir yakınını ziyaret için geldiği Çorum'da aniden rahatsızlanınca ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Köçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köçer'in cenazesi, yarın Çorum İl Jandarma Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verilecek.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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