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Çorum'da Kamyonun Dört Araca Çarpması Sonucu İki Yaralı

Çorum'da Kamyonun Dört Araca Çarpması Sonucu İki Yaralı
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Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen dört araca çarpan kamyonun sürücüsü ile bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Seyit T. idaresindeki 19 UD 511 plakalı kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Scania kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen biri karavan 4 araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü ile araçlardan birinde bulunan Emre S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun istikametinde ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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