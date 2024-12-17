Çorum'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Hacı B. (64) idaresindeki 60 ZP 915 plakalı kamyonet, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Yasir Y'nin (36) kullandığı 06 Z 5856 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hatice Y. (35), H.Y. (6), A.Y. (6) ve Şerife B. (66) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ve eşi Şerife B. buradaki ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.