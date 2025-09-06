Haberler

Çorum'da Kamyonet Kazası: 5 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, öğleden sonra Alaca ilçesi Zile kavşağında meydana geldi. Ahmet Akdemir yönetimindeki 66 ADH 346 plakalı kamyonet, Mustafa Sert yönetimindeki 34 BHL 74 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler Mustafa Sert ve Ahmet Akdemir ile Huri Ecrin Şahin, Döndü Akdemir ve Nurdan Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Akdemir ve Döndü Akdemir, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Hasan ÇETİN-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
