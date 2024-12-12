Çorum'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Nurettin Sağır idaresindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında Umut Yoldaş'ın kullandığı 19 ACC 260 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Abdullah Yoldaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.