Çorum'da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, M.Y. idaresindeki otomobil ile A.Z'nin kullandığı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan A.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.