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Çorum'da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, M.Y. idaresindeki otomobil ile A.Z'nin kullandığı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan A.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. (22) idaresindeki 06 BZH 533 plakalı otomobil Çorum- Sungurlu kara yolunun 25. kilometresinde A.Z'nin (32) kullandığı 06 DYA 78 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan A.D. (22) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Sungurlu Çorum Güncel Haberler

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