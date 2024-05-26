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Çorum'da Kalp Krizi Geçiren Yakınını Hastaneye Yetiştirmeye Çalışan Sürücünün Otomobili Elektrikli Motosikletle Çarpıştı

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Çorum'da kalp krizi geçiren yakınını hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobil, elektrikli motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Çorum'da kalp krizi geçiren yakınını hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobilin, elektrikli motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa A.Y. (22) idaresindeki 19 S 275 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Saat Kulesi yakınlarında Selami K'nin (47) kullandığı 19 KC 984 plakalı elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kaynak: AA / Güncel

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