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Çorum'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Çorum'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
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Çorum'da, direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan 61 yaşındaki Ali Karlıdağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda, sürücünün aracı kaldırıma çarptı.

Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Ali Karlıdağ (61), 06 AK 4618 plakalı otomobiliyle İnönü Caddesi'nde seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu aracıyla kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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