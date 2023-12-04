Çorum'da Kaldırımda Yürüyen Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişi, yolun karşısında bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Çorum'da kaldırımda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde, O. D. (36) babası ile yürüdüğü sırada, yolun karşısında bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan O.D, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıda yol kenarında park halindeki bir otomobil de zarar gördü.

Saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaşan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.