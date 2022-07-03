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Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü belirlenemeyen, Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert'in (25) bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, Cengiz Topel Caddesi Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklettekiler yola savruldu, motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Partici'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

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