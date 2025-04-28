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Çorum'da Kahvehanede Çıkan Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da Kahvehanede Çıkan Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Çorum'un İskilip ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Cengiz K. ile Selman A. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşerek silahlı saldırıya yol açtı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı, jandarma kaçan şüpheliyi arıyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kurusaray köyündeki kahvehanede Cengiz K. (55) ile Selman A. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz K, tabancayla Selman A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Mermilerin isabet ettiği Selman A. ve kahvehanedeki Sercan Y. (39) yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sercan Y, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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