Çorum'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Bisikletli Yürüyüş

Çorum'da düzenlenen bisikletli kortej yürüyüşü ile kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş organize edildi.

Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan kadınlar, şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla turuncu şal ve balonlar ile "İnsana sevgi yakışır", "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" yazılı dövizler taşıdı.

Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüyen kadınlar, burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılan stantları ziyaret etti. Bazı kadınlar bisikletleriyle kortej oluşturdu.

Şiddet Önleme İzleme Merkezi Müdürü Şükran Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, toplumsal yapıyı zayıflatan ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürme hakkını korumayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Uzun, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günü vesilesiyle tüm toplumumuzu şiddete karşı duyarlılık göstermeye, farkındalığı artırmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye davet ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi, ancak ortak irade ve işbirliğiyle mümkün olacaktır." dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Çorum Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.