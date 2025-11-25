Haberler

Çorum'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Bisikletli Yürüyüş

Çorum'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Bisikletli Yürüyüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisikletli kortej yürüyüşü, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günü vesilesiyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Kadınlar turuncu şallar ve balonlarla mesajlar taşıyarak toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Çorum'da düzenlenen bisikletli kortej yürüyüşü ile kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş organize edildi.

Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan kadınlar, şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla turuncu şal ve balonlar ile "İnsana sevgi yakışır", "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" yazılı dövizler taşıdı.

Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüyen kadınlar, burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılan stantları ziyaret etti. Bazı kadınlar bisikletleriyle kortej oluşturdu.

Şiddet Önleme İzleme Merkezi Müdürü Şükran Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, toplumsal yapıyı zayıflatan ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürme hakkını korumayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Uzun, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günü vesilesiyle tüm toplumumuzu şiddete karşı duyarlılık göstermeye, farkındalığı artırmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye davet ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi, ancak ortak irade ve işbirliğiyle mümkün olacaktır." dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Çorum Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.