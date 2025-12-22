Çorum'da 300'den fazla kadın, girişimcilik için akademik destek aldı

Çorum'da kadın istihdamını artırmak ve ev ekonomisini canlandırmak amacıyla başlatılan eğitim seferberliği kapsamında, 300'den fazla kadın girişimci adayına çevrim içi akademik destek verildiği bildirildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesi ile Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) işbirliğiyle "Kadın Girişimciliğinde İlk Adım: Evde Üretim ve Vergisiz Satış" eğitim programı tamamlandı.

Merkez ve ilçelerdeki halk eğitimi merkezlerini kapsayan eğitimde HİTİTSEM Müdürü Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu, el sanatlarından gıdaya kadar farklı branşlarda kurs gören 300'ü aşkın kadın girişimci adayına eğitim verdi.

Gergerlioğlu, eğitimde kadınların üretim potansiyellerini sürdürülebilir ve profesyonel bir iş modeline dönüştürmelerine yönelik bilimsel ve pratik bilgiler paylaştı.

Özellikle evde üretim yapan ancak satış süreçlerindeki yasal prosedürler konusunda tereddüt yaşayan kadınlara neler yapması gerektiğini anlatan Gergerlioğlu, Esnaf Muafiyet Belgesi, sosyal medya üzerinden vergisiz satış imkanları ve yasal çerçeveyi ayrıntılı şekilde anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kadınların iş gücüne katılımının yalnızca aile ekonomisine değil, ilin genel refah düzeyine de doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Eğitim programı ile kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanmaları için somut bir adım atıldığını ifade eden Çağlar, kadınların evdeki emeğinin katma değerli ticari ürüne dönüşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.