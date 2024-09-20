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Çorum'da Kaçan Sürücü 20 Kilometrelik Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Çorum'da Kaçan Sürücü 20 Kilometrelik Kovalamaca Sonrası Yakalandı
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Çorum'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücünün, sürücü belgesinin olmadığı ve çeşitli suçlardan ceza uygulandığı öğrenildi.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus ekipleri, şüphe üzerine Bekir D.U. (33) yönetimindeki 19 PA 917 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 kilometre süren takip sonrası sıkıştırılan aracın sürücüsü, kaçabilmek için kaldırıma çıkarak yoluna devam etmeye çalıştı. Lastikleri patlak halde kaçmaya devam eden araç, Çiftlik Mezarlığı önünde durduruldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bekir D.U'nun sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Çeşitli suçlardan toplam 79 bin 159 lira para cezası uygulanan sürücü, polis merkezine götürüldü. Araç ise trafikten menedildi.

Polis ekipleri, kovalamaca esnasında araçtan atılan malzemeleri bulmak için güzergahta arama başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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