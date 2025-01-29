Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi
Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Hamas heyeti Beştepe'de
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Okul müdürü, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Çorum'da Kaçan Rottweiler Saldırısında Üç Kişi Yaralandı

Çorum'da Kaçan Rottweiler Saldırısında Üç Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde sahibinden kaçan bir rottweiler cinsi köpek, üç kişiye saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Olay anında yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve köpek, barınak ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum'da sahibinden kaçan rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de ikamet eden Suna Sarmaşık (77), eşi Mustafa Sarmaşık (80) ile misafir uğurladığı sırada aniden bahçeye giren köpeğin saldırısına uğradı.

Yere düşen eşini kurtarmak için köpeği tutan Mustafa Sarmaşık da köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Sarmaşık tarafından bahçeden çıkarılan köpek, yakınlardaki başka bir evin bahçesine girerek Şükran Keçeci'ye (46) saldırdı.

Kolundan yaralanan Keçeci'yi, köpekten eşi kurtardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Barınak görevlileri tarafından yakalanan köpek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Polis köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Sarmaşık, AA muhabirine, eve gelen misafirleri uğurladığı sırada köpeğin aniden bahçeye girerek eşine saldırdığını söyledi.

Suna Sarmaşık da kendisini köpeğin saldırısından eşinin kurtardığını belirterek, "Köpek geldi beni yere düşürdü. Eşim üstümden çekti köpeği. Eşim olmasaydı benim hayatım tehlikedeydi. Yere düşünce uyuştum, eve giremedim, yerden kalkamadım." dedi.

Şükran Keçeci de polis ekiplerinin komşularına saldıran köpeği sormak için geldikleri esnada aynı köpeğin ekiplerin yanında kendisine saldırdığını dile getirerek, "Köpeğin sahibi var ama tespit edemiyorlar. Köpek besliyorlarsa sahip çıksınlar. Benim canımdan önemli değil." diye konuştu.

Olaya şahit olan Hüseyin Tınık (75) da besledikleri köpeklere sahip çıkmayan kişilere ceza verilmesi gerektiğini belirterek, "Eşi yanında olmasa benim kardeşim ölebilirdi. Bu köpekleri besleyen insanlara büyük cezalar verilmesi lazım. Devlet buna acil çözüm bulmalı. Çocuklar okula gidemiyor, kadınlar sabah işe gidemiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
img

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
img

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
img

Alex'den olay yaratacak iddialar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı dehşet gecesini anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

Kartalkaya'daki dehşet gecesini anlattı: Keşke engel olabilseydim
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.