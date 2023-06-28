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Çorum'da kaçan kurbanlık inek uyuşturucu iğneyle yakalandı

Çorum'da kaçan kurbanlık inek uyuşturucu iğneyle yakalandı

Güncel Haberler

Çorum'da sahibinden kaçan kurbanlık inek, belediye ekiplerince uyuşturucu iğne atılarak yakalandı. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, ekili tarlaya kaçan ineği uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikten sonra sahibine teslim etti.

ÇORUM'da sahibinden kaçan kurbanlık inek, belediye ekiplerince uyuşturucu iğne atılarak yakalandı.

Çorum merkezde bulunan hayvan pazarından Aydın Köstekçi tarafından alınan kurbanlık inek, sahibinin elinden kaçtı. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, ekili tarlaya kaçan ineği uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikten sonra sahibine teslim etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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