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Çorum'da Kaçan Araçta Tüfek ve Mermi Ele Geçirildi

Çorum'da Kaçan Araçta Tüfek ve Mermi Ele Geçirildi
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Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sırasında başka bir araca çarparak kaza yaptı. Araçta yapılan aramada tüfek ve 18 mermi bulundu. Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği için ceza kesildi.

Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında kaza yapan araçta tüfek ve mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde yapılan asayiş uygulamasında, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 19 LD 106 plakalı otomobil Mavral Sokak'ta önünde seyreden A.G'nin kullandığı 19 ADC 734 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücüsü kaçan otomobilde yapılan aramada tüfek ve 18 fişek ele geçirildi.

Aracın ruhsat sahibine dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 17 bin lira ceza uygulandı.

Trafikten men edilen araç, çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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