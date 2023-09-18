Çorum'da Kaçakçılık Operasyonunda Silah ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat, kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ayda yapılan şok uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ile kaçak sigara ve alkollü içki ele geçirildi.

KOM ekipleri tarafından kaçakçılık ve silah mühimmatı ticaretinin önlenmesine yönelik 14 Ağustos - 14 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve adli aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet şarjör, 175 adet tabanca fişeği, 18 adet tüfek kartuşu, 1 adet bıçak, 92 şişe kaçak alkol, 21 litre kaçak alkol, 13 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 11 bin 800 dolu makaron, 2 bin adet boş makaron, 30 adet kaçak elektronik sigara, 130 adet kaçak cinsel içerikli ürün ile 36 ton 800 kilogram kaçak/sahte gübre ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili olarak polis ekiplerinin, 21 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirdiği bildirildi. - ÇORUM