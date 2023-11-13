Çorum'da yapılan operasyonlarda kaçak içki, sigara ve cinsel içerikli ürünler ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Kaçak İçki ve Silah Ele Geçirildi

Çorum'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak içki, sigara ve cinsel içerikli ürün ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

KOM ekiplerince gümrük kaçağı alkollü içki-sigara, emtia kaçakçılığı ve silah mühimmatı ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyon el yapımı alkollü içki, kaçak sigara ile içeriğinde kullanımı yasaklı Sildenafil ve Tadalafil etken maddeleri bulunan cinsel içerikli ürünleri sattıkları tespit edilen şahısların ikamet ve iş yerinde yapılan adli aramada; 4 bin 334 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap/krem, 136 paket gümrük kaçağı sigara, 15 adet elektronik sigara ile 11 adet elektronik sigara likiti, bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara ile 53 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Önceki gün meydana gelen iş yeri kurşunlama olayında şüpheli şahsın suç aleti silahı satın aldığı av bayiinde yapılan adli aramada 5 adet ruhsatsız tüfek ile tüfeklere ait 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaçak/sahte bal satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın iş yeri ve aracında yapılan adli aramada ise bin 716 kilogram kaçak/sahte bal ele geçirildi.

Düzenlenen 3 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak malzemelere el koyan polis ekipleri, olaylarla ilgisi oldukları belirlenen 10 şüpheli şahıs hakkında ise Türk Ceza Kanunun 5607 ve 6136 sayılı maddelerine muhalefet etmek suçlarından adli işlem başlattıkları bildirildi. - ÇORUM