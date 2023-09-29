Çorum'da Kaçakçılara Operasyon: 8 Gözaltı

Çorum polisi tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, kaçak alkollü içki ve sigara ele geçirildi.

Çorum polisi tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez, Sungurlu, Uğurludağ ve Mecitözü ilçelerinde gümrük kaçağı alkollü içki-sigara satışı ve silah mühimmatı ticaretini önlemeye amacı ile 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 164 adet tabanca fişeği, 246 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 160 bin içi kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak makaron sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM