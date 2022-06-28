Çorum'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:
Çorum'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında mülk sahipleriyle polis ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında mülk sahipleriyle polis ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Boğazkale Belediyesi, ilçe girişinde A.A'ya ait arazide tespit ettiği izinsiz yapıları yıkmak üzere 2019'da çalışma başlattı. 3 yıl süren yargı sürecinin ardından mahkemeden yıkım kararı çıkması üzerine belediye personeli, iş makineleriyle araziye gitti.

Arazi sahibi ile oğlu T.A, yıkımın hukuki olmadığını iddia ederek iş makinelerini engellemeye çalıştı. Mülk sahipleri ile belediye görevlileri arasında arbede çıkması üzerine baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Arazideki dört kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, AA muhabirine, kaçak yapıların hukuk sürecinin ardından yıkıldığını, ilçede kaçak yapılara izin vermeyeceklerini ifade etti.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Boğazkale Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title