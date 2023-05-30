Çorum'da kaçak yapılan ibadethane ve külliye yıkıldı

Çorum Belediyesi ekipleri, kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımına başladı. Yıkıma tepki gösteren bazı kişiler, bitişindeki küçük binalardan başlayan yıkıma ibadethane bölümünün bitişiğinde Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan Hazretlerinin Türbesi olduğunu iddia etti. Ancak belediye yetkilileri, Anıtlar Yüksek Kurulu incelemesinde türbenin boş olduğunu belirtti. Yapının yıkılması ile Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi'nin tamamının çift şeritli yol olarak hizmete açılacağı belirtildi.

TÜRBE BOŞ

Çorum Belediye ekipleri kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımına başladı. Yıkıma ibadethanenin bitişindeki küçük binalardan başlayan ekiplere bazı kişiler tepki gösterdi. Bu kişiler, ibadethane bölümünün bitişiğinde Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan Hazretlerinin Türbesi olduğunu iddia etti. Belediye yetkilileri ise Anıtlar Yüksek Kurulu incelemesinde türbenin boş olduğunun tespit edildiğini belirtti. Ekipler tarafından 2 gün içerisinde türbenin bulunduğu bölümün de yıkılacağı bildirildi. Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ve Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, yolun açılmasına engel olan ve her iki mahalleyi mağdur eden kaçak yapımının yıkılmasından dolayı Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,