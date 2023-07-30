Çorum'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Tütüne El Konuldu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamulleri sattığı tespit edilen bir kişinin aracına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün mamulleri sattığı tespit edilen bir kişinin aracına operasyon düzenledi. Çok sayıda kaçak tütüne el konuldu. 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kişinin kaçak tütün mamulleri sattığını tespit etmesi üzerine harekete geçerek aracında arama yaptı. Düzenlenen operasyonda 390 adet/dal kaçak makaron sigara, 420 paket, 50 gramlık kaçak nargile tütünü, 270 gram kaçak kıyılmış tütün, 15 adet kaçak elektronik sigara likiti, 30 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TABDK bandrolü, 6 kilogram kıyılmış açık tütün, 1 adet sigara basma makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. (DHA)