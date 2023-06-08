Çorum'da kaçak silah ve tütün operasyonu: 4 gözaltı

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak silah ve tütün ticaretine yönelik düzenlenen 3 operasyonda 4 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak silah, tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğünce kaçak silah ve tütün ticaretine yönelik yürütülen 3 operasyonda 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında kent merkezi ile Sungurlu ve Mecitözü ilçelerinde kaçak silah ve tütün ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan üç operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve mermilerle 30 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 12 kaçak elektronik sigara ve 230 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.