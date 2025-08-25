Çorum'da Kaçak Silah ve Tarihi Eser Ticareti Operasyonu

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak silah ve tarihi eser ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak silah ve tarihi eser ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait Çiftlikler Mahallesi'ndeki 2 adreste yapılan aramada, AK-47 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 metalik haç işareti bulunan materyal, kama, yatağan kılıç, 10 deri el yazması Kur'an-ı Kerim ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.