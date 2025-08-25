Çorum'da Kaçak Silah ve Tarihi Eser Ticareti Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak silah ve tarihi eser ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. İki adreste yapılan aramalarda, çeşitli silahlar ve tarihi materyaller ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak silah ve tarihi eser ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak silah ve tarihi eser ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait Çiftlikler Mahallesi'ndeki 2 adreste yapılan aramada, AK-47 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 metalik haç işareti bulunan materyal, kama, yatağan kılıç, 10 deri el yazması Kur'an-ı Kerim ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite ve bölüm belli oldu

YKS Türkiye birincisi özel üniversiteyi seçti! İşte kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.