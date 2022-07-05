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Çorum'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayalı Boğaz mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede 7 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Alanda yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan el yapımı patlayıcı, 6 kilogram amonyum nitrat gübre, 71 metre kablo, akü ve kaçak kazıda kullanılabilecek 17 alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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AA / Kemal Ceylan - Güncel

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