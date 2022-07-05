Çorum'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayalı Boğaz mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede 7 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi. Alanda yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan el yapımı patlayıcı, 6 kilogram amonyum nitrat gübre, 71 metre kablo, akü ve kaçak kazıda kullanılabilecek 17 alet ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ??????? AA / Kemal Ceylan - Güncel Güncel Haberler

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