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Çorum'da kaçak göçmen operasyonunda 60 kişi yakalandı

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda 60 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

ÇORUM'da kaçak göçmenlere yönelik operasyonda 60 kişi yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda Irak ve Afgan uyruklu 60 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Yakalanan 60 yabancı uyruklunun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinden alınarak sınır dışı ediiceği belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Çorum Güncel Haberler

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