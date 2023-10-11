Çorum'da Kaçak Alkollü İçki ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki ile ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki ile ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, gümrük kaçağı alkollü içki satışını ve silah mühimmatı ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda İl Merkezi'nde bir şahsın aracında el yapımı alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın araç ve ikametinde yapılan adli aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 97 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ile tüfeklere ait 9 adet fişek, 1 adet kama, 20 litre etil alkol, 7,5 litre el yapımı alkollü içki ile 6 şişe alkollü içki yapımında kullanılan içki aroması ele geçirildi.

Kaçak alkollü içki ile ruhsatsız silah ve mühimmat el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı. - ÇORUM