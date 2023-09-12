Çorum'da Kaçak Alkollü İçki ve Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda çok sayıda kaçak alkollü içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda çok sayıda kaçak alkollü içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İl merkezinde yürütülen 2 ayrı çalışmada 2 şüpheli şahsa yönelik arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda, 7 adet çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı alkollü içki, 2 adet ruhsatsız tabanca ve takılı şarjör içinde 8 fişek, 11 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 130 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Şüpheli şahıslar adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM