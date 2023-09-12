Çorum'da Kaçak Alkollü İçki ve Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucunda çok sayıda kaçak alkollü içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.