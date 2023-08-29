Çorum'da Kaçak Alkol Operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorum merkezde kaçak alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda 58 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorum merkezde kaçak alkol operasyonu düzenlendi.

Kent merkezinde yapılan çalışmalarda bir şahsın ikametlerinde sahte bandrollü alkollü içki bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu şahsın ikamet adreslerinde yapılan adli aramada; 58 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Kaçak alkollü içkilere el koyan jandarma ekiplerinin, şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlattığı bildirildi. - ÇORUM