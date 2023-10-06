Çorum'da Jandarma Tarafından Kaçak İçki Operasyonu
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Çorum'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 9 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak/sahte içki ile mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Çorum'a jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 9 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/sahte içki ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, bir araçta adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama kaçak/sahte bandrollü olduğu tespit edilen toplam 9 şişe içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak/sahte içki ile mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel