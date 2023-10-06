Çorum'da Jandarma Tarafından Kaçak İçki Operasyonu

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 9 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak/sahte içki ile mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Çorum'a jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 9 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/sahte içki ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, bir araçta adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama kaçak/sahte bandrollü olduğu tespit edilen toplam 9 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak/sahte içki ile mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. - ÇORUM